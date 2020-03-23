Tamir için çıktığı çatıdan düşen kaynak ustası, ağır yaralandı - Son Dakika

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Tamir için çıktığı çatıdan düşen kaynak ustası, ağır yaralandı
6 saat önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kaynak ustası Temel Demircan (46), tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşmesi sonucu ağır yaralandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kaynak ustası Temel Demircan (46), tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Bölücek Mahallesi'nde bulunan fabrikada meydana geldi. Tamir için fabrikanın çatısına çıkan kaynak ustası Temel Demircan, iddiaya göre, dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten iş makinelerinin üzerine düştü. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan Demircan'a ilk müdahalede bulundu. Temel Demircan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:06 Kaynak: DHA
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