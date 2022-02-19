TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Son Dakika

İZMİT'te bir özel güvenlik firmasının sorumlu su emekli polis Şaban Aksu (68), tamir için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düştü. Yaralanan Aksu, tedavi altına alındı.

Olay saat 14.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Özel bir güvenlik firmasının sorumlusu emekli polis Şaban Aksu, 6 katlı binanın son katında bulunan ofisine su damlayınca çatıya çıkıp arızayı tamir etmek istedi. Çatıda yürüdüğü sırada plastik zemine basan Aksu, havalandırma boşluğuna düştü. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri duvarı kırarak havalandırma boşluğuna ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aksu, daha sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.