Üye Girişi
TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Son Dakika

TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

19.02.2022 15:45

İZMİT'te bir özel güvenlik firmasının sorumlusu emekli polis Şaban Aksu (68), tamir için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düştü.

İZMİT'te bir özel güvenlik firmasının sorumlu su emekli polis Şaban Aksu (68), tamir için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düştü. Yaralanan Aksu, tedavi altına alındı.

Olay saat 14.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Özel bir güvenlik firmasının sorumlusu emekli polis Şaban Aksu, 6 katlı binanın son katında bulunan ofisine su damlayınca çatıya çıkıp arızayı tamir etmek istedi. Çatıda yürüdüğü sırada plastik zemine basan Aksu, havalandırma boşluğuna düştü. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri duvarı kırarak havalandırma boşluğuna ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aksu, daha sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500
TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Şaban Aksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:47 Enerji Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na "fatura" çıkışı: Gözünün yaşına bakılmaz, elektriği kesilir!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:29 Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 15:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement