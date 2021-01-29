Tamir için çıktığı direkten düştü, 4 ay tedavi görünce işten çıkarıldı - Son Dakika

Tamir için çıktığı direkten düştü, 4 ay tedavi görünce işten çıkarıldı

29.01.2021 16:02
Tamir için çıktığı direkten düştü, 4 ay tedavi görünce işten çıkarıldı, System.String[]

Kastamonu'da tamir etmek için çıktığı ağaç telefon direğinin kırılması neticesi düşen ve 4 ay boyunca tedavi gören işçi, tedavisinin ardından geri dönmek istediği iş yerinden çıkarıldı.

Kastamonu'da tamir etmek için çıktığı ağaç telefon direğinin kırılması neticesi düşen ve 4 ay boyunca tedavi gören işçi, tedavisinin ardından geri dönmek istediği iş yerinden çıkarıldı. 4 aylık sürede psikolojik olarak çok yıprandığını anlatan Hikmet Keskinışık, "Amirlerimden, üstlerimden beni daha rahat bir göreve almalarını beklerken işimden oldum. İşimi de severek yapıyordum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde bir firmada 4 yıldır telefon tamir işinde çalışan Hikmet Keskinışık (28), 2020 yılının Ağustos ayında arıza veren ağaç telefon direğinin olduğu bölgeye gitti. İlk olarak kontrollerini yapıp, koruma ekipmanlarını giyen Keskinışık, daha sonra merdivenle ağaca çıktı. Keskinışık, telefon hattını tamir ettiği sırada ağaçtan olan direğin kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin şiddetiyle bileği kırılan ve bayılan Keskinışık'a, çevredeki vatandaşlar yardım etti. Ambulansla Daday Devlet Hastanesine kaldırılan Hikmet Keskinışık, ardından Kastamonu'ya, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Gördüğü tedavi sonucunda Keskinışık'ın bileğine platin takıldı. İddiaya göre, 4 aylık süren tedavisinin ardından raporunun bitmesiyle işe dönmek isteyen Hikmet Keskinışık, iş akdinin fesih edildiğini ve firmadaki görevine son verildiğini öğrendi. Bunun üzerine gerekli yerlere müracaat eden Hikmet Keskinışık, yaptığı müracaatlardan bir sonuç elde edemeyerek, işsiz kaldı.

"ÇIKTIĞIM DİREK ÇÜRÜKMÜŞ, KIRILINCA BEN DE DÜŞTÜM VE KOLUMU KIRDIM"

Mağdur olduğunu ifade eden Keskinışık, "6 Ağustos günü bir iş kazası geçirdim. Gerekli ekipmanlarımı giydiğim ve kontrollerimi yaptığım, direği sallayarak çürük olup olmadığını kontrol ettiğim halde fark edemedim. Çünkü direk bir hayli dibinden çürümüştü. İşim gereği direğin üzerine çıkmam gerekiyordu. Bu yüzden merdiveni direğe dayadım ve üzerine çıktım. Direk aniden benim göremeyeceğim bir yerden kırıldı. Neticede ben 3-4 metre yükseklikten düştüm. Yere düştüğümüzde bileğimde ağır bir sancı hissettim. Başım dönmeye başladı. Neyse ki çevrede bana yardıma koşacak insanlar vardı. Hemen bana yardıma geldiler. Önce Daday Devlet Hastanesine gittim, oradan Kastamonu'ya sevk edildim. Bu sürede kolumu alçıya aldılar. Kastamonu'da bana 20 gün sonra ameliyat olmamın gerektiğini söylendi. Beni Ankara'ya Şehir Hastanesine sevk ettiler. Ameliyat oldum ve koluma platin takıldı. Şu anda sağlığıma kavuştum fakat bu süre zarfında iş akdimin sona erdiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Geçirdiği iş kazası sebebiyle psikolojisinin bozulduğunu anlatan Keskinışık, sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte çok sıkıntıya girdim. Beklemediğim bir sorunla karşılaştım. Amirlerimden, üstlerimden beni daha rahat bir göreve almalarını beklerken işimden oldum. İşimi de severek yapıyordum. Beklemiyordum. Çalıştığım işin riskli olduğunu biliyordum. İstemeden bir kaza oldu. Bu diğer arkadaşlarımın da başına gelebilir. Diğer arkadaşlarımın da bu şekilde mağdur edilmemeleri için yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz."

"KENDİSİ BİZİMLE İLGİLENİYORDU"

İş kazası geçiren Hikmet Keskinışık'a yardım edenler arasında bulunan Serhat Yılmaz ise "6 Ağustos tarihinde iş kazası geçiren arkadaşımızın direkten birden düştüğünü gördük. Hemen olayın olduğu yere koşarak yardım ettik. Kendisi bilincini yitirmiş durumdaydı. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Ambulans ile arkadaşımız hastaneye sevk edildi. Ondan sonra kolunun kırıldığını, ameliyat olduğunu öğrendik. Arkadaşımız ilçemizde sevilen ve güler yüzüyle tanınan bir kişi. Mesai saatleri dışında bile gece saat kaç olursa olsun herhangi bir arıza olduğunda arıyorduk ve kendisi bizlerle ilgileniyordu. Arızamızı gideriyordu, bizler kendisinden memnunduk. Ama başına gelen bu son olaydan sonra işten çıkarıldığını öğrendik ve buna çok üzüldük" dedi.

(Serkan Yılmaz/İHA)

İş Kazası, Kastamonu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tamir için çıktığı direkten düştü, 4 ay tedavi görünce işten çıkarıldı - Son Dakika


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