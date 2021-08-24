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Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı - Son Dakika

Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı

24.08.2021 12:25
Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı, System.String[]

Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı, tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu.

Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı, tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu. Buldukları altınları sahibine teslim eden usta ve elemanı 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hançer Kayış(43), koltuk takımlarını yeniletmek evine usta çağırdı. Koltuk döşeme ustası Olcay Şahin(40) ve elemanı Batuhan Şahin(19) koltukları taşımaya başladı. Bu sırada Batuhan Şahin'in taşıdığı tekli koltuktan bir kutu düştü. Kutuyu açan Şahin, içinde 5 gram altınla karşılaştı. Usta ve elemanı altınları sahibine teslim etti. Akabinde dükkana getirilen tekli koltuğun altından 3 adet daha çeyrek altın çıktı. Buldukları çeyrek altınları da sahibine teslim eden Olcay Şahin, herkesin takdirini topladı.

"Bize yakışan budur"

Olayı anlatan Olcay Şahin, "Yıllardır çocukluktan beri bu işle uğraşıyoruz. Bu iş bizim baba mesleğimiz. Babamız 60 yıllık esnaf. Aynı serüveni biz de devam ettiriyoruz. 27 yıldır koltuk döşüyorum. Bu vaka ikinci defa oldu. Bu kadar değildi. Hançer kardeşimiz geldi, bize koltuklarını yeniletmek istediğini söyledi. Anlaştık, kumaşını beğendiler. O gün evine almaya gittiğimizde eşi evde yoktu. Kendisi zaten yeni ev almış, bu yüzden koltuklarını yaptırıyordu. Biz koltukları evinden aşağı indirmeye başladığımızda koltuklarının biri fermuarlıymış. Çocuklar indirirken merdivende bir kutu düşmüş. Allah'tan merdivende düşmüş. Dışarıda düşmüş olsaydı, çünkü koltukları koyduğumuz cadde kalabalık bir cadde olduğu için biri gözüne kestirerek alabilirdi. Yeğenim altını bulduktan sonra Hançer'e götürüyor. Onun da bu durumdan haberi yok. Akabinde ben koltuğu dükkanda söktüğümde 3 tane daha altın çıkıyor. Tabii, ben hemen aradım ve sahibine ilettim. Bize yakışan da budur. Çok ihtiyacı olduğuna emindim. Ne zor şartlar altında kazandığını, nasıl geçindiğini bilmiyoruz" dedi.

"Herkesin böyle davranmasını istiyorum"

Altınları verdiğin için insanlık görevini yaptığını ifade eden Batuhan Şahin, "Müşteriye koltuk almaya gittik. Koltuğu merdiven indirirken yere bıraktığımda bir kutu düştü. Koltuğu tekrardan kaldırarak arabaya koydum. Geri döndüğümde kutuyu fark ettim. Karton olduğunu fark ettiğimde tekme attım. Bantlıydı. Sonra içini açtım. Altın olduğunu fark ettim. Aldığımız kişiye geri götürdüm. Sonucunda mutluyum. İnsanlık görevimi yaptım. Başkası vermeyebilirdi. Verdiğim için pişman değilim. Unutmuş koymuş olabilir. Herkesin de böyle davranmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

"Yeni ev almıştım, o kadar ihtiyacım vardı ki"

Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren Hançer Kayış, "Olcay usta ile bir koltuk yenileme işimiz vardı. Bizim eve geldi. Koltukları apar topar aşağı indirdiler. Sonrasında Olcay usta telefon etti. Böyle bir durumlar var diye. 3 tane çeyrek altın çıktı. Kapının önünde diğer arkadaş tekmelediği için ayağına bir ağırlık geliyor. Bakalım dediği zaman 5 gram altın çıkıyor. Eşim altınları oraya koymuş, unutmuş. Ustama teşekkür ediyorum insanlığından dolayı. Vermeyebilirdi, yok diyebilirdi. Yeni ev almıştım, o kadar ihtiyacım vardı ki. İlaç gibi geldi" şeklinde konuştu.

Altınları teslim alan Hançer Kayış, Olcay ve Batuhan Şahin'e teşekkür etti. - SAMSUN

Vezirköprü, Samsun, Esnaf, Altın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı - Son Dakika


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