Tamir için girdiği otomobilin altında vurulan 1 çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı otomobilin altında güvenlik görevlisi Musa Kaya tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Kerim Çoban (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Mart günü, Buldan Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Otomobil alım- satımı ile babasına ait iş yerinde oto tamirciliği yapan Kerim Çoban, bir aracı tamir etmek istedi. Ancak aracın altına girdiğinde, iş yerine otomobilini tamir ettirme bahanesiyle gelen güvenlik görevlisi Musa Kaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan kaçarken, bacaklarına ve karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çoban, ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 1 çocuk babası Kerim Çoban, bu sabah hayatını kaybetti.Öte yandan kaçtıktan bir süre sonra polise teslim olan Musa Kaya, tutuklandı. Kaya'nın polise ilk olarak Çoban'ı bir hafta önce tartıştıkları için öldürdüğünü söylediği ardından da ifade değiştirerek, olaydan 10 gün önce üzerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle kızdığı Kerim Çoban'ı korkutmak istediğini ancak tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını anlattığı öğrenildi.