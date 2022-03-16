Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de dağlık alanda telefon vericisini tamir eden şahıs soğuk hava sebebi ile hipotermi geçirdi. Soğuktan donmak üzere olan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar Köyü mevkiinde telefon vericisi tamiri için çalışma yapan vatandaş, hava soğukluğundan dolayı hipotermi geçirdi. Donmak üzere olduğunu fark eden şahıs 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile ambulans vakit kaybetmeden bölgeye hareket etti. UMKE ve 6 kişilik ambulans ekibi bölgeye giderek telefon vericisi yakınlarında donmak üzere olan şahsa yaya olarak ulaştı.

İlk olarak olay yerinde müdahalesi yapılan vatandaş daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE