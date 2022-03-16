Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı - Son Dakika
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Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı

16.03.2022 16:37
Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de dağlık alanda telefon vericisini tamir eden şahıs soğuk hava sebebi ile hipotermi geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de dağlık alanda telefon vericisini tamir eden şahıs soğuk hava sebebi ile hipotermi geçirdi. Soğuktan donmak üzere olan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar Köyü mevkiinde telefon vericisi tamiri için çalışma yapan vatandaş, hava soğukluğundan dolayı hipotermi geçirdi. Donmak üzere olduğunu fark eden şahıs 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile ambulans vakit kaybetmeden bölgeye hareket etti. UMKE ve 6 kişilik ambulans ekibi bölgeye giderek telefon vericisi yakınlarında donmak üzere olan şahsa yaya olarak ulaştı.

İlk olarak olay yerinde müdahalesi yapılan vatandaş daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı
Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı
Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı
Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı
Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı
Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı
Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı

YORUMLAR
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cuma günü Düzce'ye gidecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cuma günü Düzce'ye gidecek AFAD VE UMKE'DEN GÖNÜLLÜLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ AFAD VE UMKE'DEN GÖNÜLLÜLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ambulans, Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamir için gitti, donmaktan UMKE kurtardı - Son Dakika
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