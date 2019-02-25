Son Dakika Haberleri: Tamir İçin Sanayiye Bırakılan Otomobil Yandı

Tamir İçin Sanayiye Bırakılan Otomobil Yandı

1 saat önce

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı otomobil, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tamir İçin Sanayiye Bırakılan Otomobil Yandı, System.String[]
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı otomobil, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Sorgun Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı 66 LH 148 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın yandığını gören çevredeki esnaf, itfaiyeye haber verdi. Gelen Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:06 Kaynak: DHA

Yozgat, Sorgun, Güncel
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