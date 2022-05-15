TAMİR YAPAN İŞÇİNİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASI KAMERADA - Son Dakika
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TAMİR YAPAN İŞÇİNİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASI KAMERADA

15.05.2022 15:50

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu Hüsam Hatip'in, su arıtma cihazını tamir ederken elektrik akımına kapıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu Hüsam Hatip'in, su arıtma cihazını tamir ederken elektrik akımına kapıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde arızalı su arıtma cihazını tamir eden Hüsam Hatip, denemek için cihazın fişini prizine takınca elektrik akımına kapıldı. 2 metre uzağa fırlayan Hatip, baygınlık geçirdi. Hüsam Hatip kısa süre sonra kendisine gelirken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanmadan olayı atlatan Hüsam Hatip, "Tamir ettiğim su cihazını denemek için prize takınca akıma kapıldık ve bir anda fırlayarak yere yığıldım. Hayatta olduğum için mutluyuz" dedi.

TAMİR YAPAN İŞÇİNİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASI KAMERADA
TAMİR YAPAN İŞÇİNİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASI KAMERADA
TAMİR YAPAN İŞÇİNİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASI KAMERADA
TAMİR YAPAN İŞÇİNİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASI KAMERADA

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Cumhuriyet Mahallesi, Suriye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAMİR YAPAN İŞÇİNİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASI KAMERADA - Son Dakika


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