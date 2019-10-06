Son Dakika Haberleri: Tamir yaparken çiftlik yandı
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Tamir yaparken çiftlik yandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaynak tamiri yapıldığı sırada çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı.

Tamir yaparken çiftlik yandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaynak tamiri yapıldığı sırada çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Karacahalil Mahallesi yakınlarında Tezcan Akyörük'e ait çiftliğin açık besi bölümünde kaynak tamiri yapıldığı sırada yangın çıktı. Tutuşan balyaların alev alev yanması üzerine itfaiyeye haber verildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.


Yangın sonucu açık besi bölümü zarar görürken, yaklaşık 500 balya saman da kül oldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:04 Kaynak: İHA
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