Son Dakika Haberleri: Tamir yaparken samanları yaktılar
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Tamir yaparken samanları yaktılar

1 saat önce

Tamir yaparken samanları yaktılarTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaynak tamiri yapıldığı sırada çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı.

Tamir yaparken samanları yaktılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaynak tamiri yapıldığı sırada çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacahalil Mahallesi yakınlarında Tezcan Akyörük'e ait çiftliğin açık besi bölümünde kaynak tamiri yapıldığı sırada yangın çıktı. Tutuşan balyaların alev alev yanması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Yangın sonucu açık besi bölümü zarar görürken, yaklaşık 500 balya saman da kül oldu.

Tamir yaparken samanları yaktılar

Tekirdağ, Malkara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
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