Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sularında Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binada yaşandı. Çatıdaki olukları onarmak için çatıya çıkan 19 yaşındaki Orhan Koç , binanın havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tamirat için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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