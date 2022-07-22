Tamirat için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tamirat için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

22.07.2022 18:43
Tamirat için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

Sivas'ta tamirat için çıktığı 5. katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sivas'ta tamirat için çıktığı 5. katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sularında Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binada yaşandı. Çatıdaki olukları onarmak için çatıya çıkan 19 yaşındaki Orhan Koç, binanın havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tamirat için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tamirat için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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