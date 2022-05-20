Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika
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Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı

20.05.2022 20:57
Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, makine tamiratı sırasında patlama meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, makine tamiratı sırasında patlama meydana geldi. Kaynak ustası Abdülkerim Bahsi (62) ile oğlu Muhammed Bahsi (17) yaralandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi Sitesi 22'nci Sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Kaynak ustası Abdülkerim Bahsi ile oğlu Muhammed Bahsi, fabrikanın toz çekme makinesinin tamiratını yaparken, patlama yaşandı. Ardından yangın çıktı. Patlamada baba-oğul yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanık oluşan Abdülkerim Bahsi ile Muhammed Bahsi, yanık ünitesinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı
Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı
Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı
Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı
Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Patlama, İtfaiye, Yangın, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika
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