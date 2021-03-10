Tamirat yaparken balkondan düşen şahıs öldü - Son Dakika

Tamirat yaparken balkondan düşen şahıs öldü
10.03.2021 15:30
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde evinde tamirat yaptığı sırada balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde evinde tamirat yaptığı sırada balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Konaklı köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Fevzi Aygün, evinde tamirat yaptığı sırada dengesini kaybederek balkondan düştü. Balkondan düşen Fevzi Aygün, hayatını kaybetti. Çatalzeytin İlçe Hastanesinin morguna kaldırılan 5 çocuk babası Fevzi Aygün'ün cenazesi, buradan alınarak köyünde aile kabristanlığına toprağa verildi. - KASTAMONU
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