26 metrelik tur teknesi tamir sırasında alev aldı - Son Dakika

26 metrelik tur teknesi tamir sırasında alev aldı

Tekne küle dönerken alevlerin diğer teknelere sıçraması güçlükle önlendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamir sırasında alev alan 26 metrelik tur teknesi küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin tersanedeki diğer teknelere sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı.

Olay Manavgat Kumköy mevkiinde bu akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde tamiratı yapılan Muzaffer Çim'e ait 26 metrelik tur teknesi tamirat sırasında alev aldı. Yapılan kaynak ya da işçilerin ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlardan çıkmış olabileceği tahmin edilen yangın, dakikalar içinde tekneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Manavgat Belediyesi Part ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait su tankerleri ile tersane çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1,5 saatlik saatte söndürülebilen yangında alevlerin çekek yerindeki diğer teknelere sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı. Tüm çabalara rağmen bazı teknelerin dış kesimleri alevlerden zarar gördü.

tamiratı yapılan 26 metrelik tekne alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.