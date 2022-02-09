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Tamircide değişim sırasında duman çıkaran batarya korkuya neden oldu - Son Dakika

Tamircide değişim sırasında duman çıkaran batarya korkuya neden oldu

09.02.2022 13:37
Tamircide değişim sırasında duman çıkaran batarya korkuya neden oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde teknik serviste değiştirildiği sırada bir cep telefonu bataryasının duman çıkardığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde teknik serviste değiştirildiği sırada bir cep telefonu bataryasının duman çıkardığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Altay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir cep telefonu teknik servisini işleten Ömer Gezer, bir cep telefonunun bataryasını değiştirmeye çalıştığı sırada küçük bir patlama yaşandı ardından bataryadan duman yükseldi.

Gezer ve iş yerindekilerin bir süre uzaklaştığı olayda bataryada çıkan duman müdahaleye gerek olmadan kesildi.

Ömer Gezer, AA muhabirine müşterisinin 5 yıldır kullandığı cep telefonunu tamire getirdiğini, yaptıkları incelmede bataryanın eski olduğunu ve değişimine karar verdiklerini belirterek, "Eski şişen bataryayı çıkarırken bir anda küçük bir patlama oldu. Hemen elimden attım ve dumanlar yükseldi. Biz de panik halinde kaçtık, soketi çıkardığımız için şiddetli bir patlama olmadı. Dumanlar ciddi anlamda iş yerini kapladı." diye konuştu.

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Turgutlu, Patlama, Manisa, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tamircide değişim sırasında duman çıkaran batarya korkuya neden oldu - Son Dakika


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