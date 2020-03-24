Tamircide yangın; motosikletler ve dükkan kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Tamircide yangın; motosikletler ve dükkan kullanılamaz hale geldi
14 dakika önce
ÇANAKKALE'de, binanın zemin katındaki motosiklet tamircisinde çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
ÇANAKKALE'de, binanın zemin katındaki motosiklet tamircisinde çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dükkan ile motosikletler, kullanılamaz hale geldi.
İsmetpaşa Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta bulunan apartmanın zemin katındaki motosiklet tamircisinde, saat 00.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla sokağa gelen itfaiye ve polis ekipleri, binayı tahliye etti. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dükkan ile içerideki motosikletler ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
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