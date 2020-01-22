Tamirdeki telefonun bataryası patladı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tamir sırasında telefon bataryasının patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ömerağa Mahallesi'ndeki cep telefonu tamir dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, teknisyen Ömer Karabıyık, batarya değişimi yaptığı sırada aniden patlayarak alev alan telefonu tezgaha bırakıyor.

Cihazı eliyle vurarak yere atan Karabıyık, ayağıyla basarak da alev alan telefonu söndürüyor.

Karabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterisinin getirdiği telefon bataryasının aşırı derecede şişik olmasından şüphelendiğini belirterek, "Daha sonra cihazı aldık burada açtık. Batarya konnektörünü birbirinden ayırdık. Ekran kendiliğinden kalktı. Batarya konnektörünü söktükten sonra bataryayı ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğim anda alev aldı. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Hemen masanın üzerinden yere attım ve diğer cihazların yanından uzaklaştırdım." diye konuştu.