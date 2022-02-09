Tamirdeki telefonun patlama anı kamerada - Son Dakika

GAZİANTEP'te, Mehmet Ali Karaşeyh'in (19) tamir etmeye çalıştığı cep telefonu, ısıtıcı üzerine bırakılınca patlayarak alev aldı. Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Karatarla Mahallesi'ndeki cep telefonu mağazasının teknik servisinde meydana geldi. Müşterinin bıraktığı telefonu tamir etmek isteyen Mehmet Ali Karaşeyh, ana kartını değiştirmek için telefonu ısıtıcının üzerine bıraktı. Karaşeyh'in bir süre sonra yeniden aldığı telefon, bir anda patlayıp alev aldı. Karaşeyh de telefonu yere atıp uzaklaştı. Yaralananın olmadığı patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Patlama sırasında çok korktuğunu söyleyen Mehmet Ali Karaşeyh, "Elimde bir cihaz vardı ve ana kartında bir sorun vardı. Ana kartı çıkarırken telefonun bataryası bir anda patladı. O anda refleks olarak kendimi yere attım. Cihazın bataryası çok eski olduğu için patlamış. Zaten batarya değişimi için gelmişti telefon. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım ve çok korktum" dedi.