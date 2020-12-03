'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza - Son Dakika

'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza

03.12.2020 23:17
'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza, System.String[]

BURSA'da, sürücüsünün tamirden aldığını söylediği otomobil, polis kontrol noktasında stop etti.

BURSA'da, sürücüsünün tamirden aldığını söylediği otomobil, polis kontrol noktasında stop etti. İzin belgesi ve otomobilini tamirhaneden aldığını gösteren herhangi bir belge ibraz edemeyen sürücü ve yanındaki 3 kişiye, kısıtlama ihlali gerekçesiyle 12 bin 740 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu. Polis ekipleri, Bursa- Ankara karayolu üzerindeki kontrol noktasından geçmeye çalışan Ahmet D. yönetimindeki 16 AAJ 688 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, sürücü Ahmet D. ve otomobilde bulunan Bayram K., Ramazan A. ve Önder T.'ye izin belgelerini sordu. Sürücü, otomobilini tamirhaneden almak için dışarı çıktığını belirttiği sırada, otomobil stop etti. Sürücüsünün tamirden çıktığını söylediği otomobil stop edince, polis ekipleri durumdan şüphelendi. İzin belgesi ve tamirhaneden çıktıklarına dair yanlarında belge olmayan 4 kişiye, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 185'er TL'den toplamda 12 bin 740 TL ceza kesildi. Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi, stop eden otomobili iteleyerek çalıştırdıktan sonra olay yerinden ayrıldı.


'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza
'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza
'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza
'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza
'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Tamirden aldık' dedikleri otomobille kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 12 bin TL ceza - Son Dakika


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