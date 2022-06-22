Tamirden çıkan LPG'li otomobil alev alev yandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da tamirden çıkan seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Çorlu - Tekirdağ yolu Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Aymar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçe merkezi istikametine seyreden müzisyen Metin İlhan idaresindeki 59 VF 077 plakalı LPG'li otomobilin motor kısmı tutuştu. Dumanları fark eden sürücü İlhan araçtan atlayarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yarım saat yangın çıktı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü İlhan, yangından yarım saat önce aracını tamirden çıkardığını söyledi.
Motorunda hasar meydana gelen otomobil, aynı ustaya yeniden tamire gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Tamirden çıkan LPG'li otomobil alev alev yandı - Son Dakika