Tamirden gelen otomobil park halindeyken yandı - Son Dakika
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Tamirden gelen otomobil park halindeyken yandı

08.03.2022 11:24
Tamirden gelen otomobil park halindeyken yandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de tamirden geldiği öğrenilen otomobil park halinde yandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de tamirden geldiği öğrenilen otomobil park halinde yandı. Yangında 3 araç hasar gördü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangın dün gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kırşehir Aşıkpaşa Mahallesinde yer alan Saçaklar Sitesinde park haline bırakılan otomobilde binmeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halindeki otomobilde başlayan yangın çevresindeki iki araca da sıçradı. Kısa süre içerisinde çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına büyümeden müdahale etti.

Polisin çevre güvenliği aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRŞEHİR

Tamirden gelen otomobil park halindeyken yandı
Tamirden gelen otomobil park halindeyken yandı

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Kırşehir, Otomobil, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamirden gelen otomobil park halindeyken yandı - Son Dakika


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