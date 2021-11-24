Tamire bırakılan araçla kokain nakline polis engeli - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde takip edilen çalıntı otomobilin içinden paketler halinde uyuşturucu madde çıktı.

Önceki akşam İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir şahıs, aracını tamir için sanayide bir tamirciye bıraktığını, iki gündür aracına ve tamirciye ulaşamadığını bildirdi. Polis aracın İstanbul'da olduğunu tespit etti. İznik emniyetine bağlı ekipler aracın dönüş güzergahını tespit etti. İznik girişindeki benzin istasyonuna giren Fikri K. (38) ve Yasemin Y. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, şahısların üzerinde ve araçta yaptıkları aramalarda 17 gram kokain, 26 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Fikri K. ve Yasemin Y. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA