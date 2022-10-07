Tamire bırakılan motoru çalıp parçaladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Tamire bırakılan motoru çalıp parçaladılar

07.10.2022 10:17
Tamire bırakılan motoru çalıp parçaladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamir için bırakılan motoru çalarak parçalayan hırsızlar, motorun parçalarını alıp işe yaramaz parçalarını ise ormanlık alana attı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamir için bırakılan motoru çalarak parçalayan hırsızlar, motorun parçalarını alıp işe yaramaz parçalarını ise ormanlık alana attı.

Olay, Beldibi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede motor tamirciliği yapan Oğuz Uyanık'a bir müşterisi tamir için motor getirdi. Müşterisine motorun mekanik aksamı arızası olduğunu ve yapımın uzun süreceğini söyleyen Uyanık, motoru alarak iş yerinin yanındaki alana bıraktı. Akşam saatlerinde iş yerini kapatarak evine giden Uyanık üst komşusunun ormanlık alanda motosiklet parçalandığını belirtmesi üzerine şüpheye düşerek hemen iş yerine gidip motorları kontrol etti. Kendisine tamir için bırakılan motorun yerinde olmadığını fark eden Uyanık bu sefer ormanlık alana giderek parçalanan motoru kontrol etti. Motorun kendisine tamir için bırakılan motor olduğunu fark eden motor tamircisi Uyanık, motor sahibini arayıp durumdan bilgilendirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde motorun yedek parça sayılabilecek kısımlarının çalındığını işe yaramaz parçalarının ise olay yerinde bırakıldığı tespit etti. Polis ekipleri motoru çalarak parçalan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatırken, tamirci Uyanık ise duruma tepki gösterdi.

"Pandemiden sonra hırsızlık olayı belimizi büktü"

Pandemi döneminde zor günler geçirdiklerini ve hırsızlık olayının da kendisini zorladığını ifade eden motor tamircisi Oğuz Uyanık, "Tamir için getirilen motoru diğer motorlar gibi iş yerimin yanında bulunan park alanına bıraktım. Daha sonra işlerimi bitirince evime gittim. Daha sonra üst kat komşum aradı ve ormanlık alanda motor parçaları bulunduğunu, benim dükkanda eksik olup olmadığını sordu. Ben de hemen dükkana gidip kontrol ettiğimde motorun yerinde olmadığını gördüm. Ormanlık alana baktığımda ise bana tamir için bırakılan motorun parçalanmış işe yarar parçaların alınmış kalanının da etrafa saçılmış olduğunu gördüm. Hemen polisi aradık geldiler araştırmalarını yaptılar motorun sahibi de geldi kendi motorunu teyit etti. Olaydan sonra çevre güvenlik kameralarına baktık. Bir minibüs içinde dört beş kişi iki saate yakın izlemişler alan tespiti yapmışlar. Herkes elden ayaktan çekildikten sonra dükkanlar kapanınca motoru alıp gitmişler. Müşterim haklı olarak motorunu soruyor ben cevap veremiyorum. Yetkililerden rica ediyorum motoru çalanları da çalınan parçaları da bulsunlar bir an önce. Ben geçimimi tamircilik yaparak sağlıyorum. Çocuklarımın rızkını buradan çıkarıyorum. Zaten pandemi ve yangınlar derken belimiz iyice büküldü. Şimdi de bu hırsızlık olayları bizi perişan etti. Müşterinin zararını karşılayacak gücüm de yok" şeklinde konuşarak yetkililerden yardım istedi.

Orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi çalışmalarında Marmaris'te bulunan Kazasız Kul Olmaz Projesi ekibi olayın takipçisi olduklarını ve bir an önce hırsızların yakalanmasını umut ettiklerini belirttiler. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla gündem haberi... Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı Muğla gündem haberi... Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı Üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Berfin'in feci sonu! Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Berfin'in feci sonu! Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tamire bırakılan motoru çalıp parçaladılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu! Polisin, ikna çabaları sürüyor
11:05 Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
10:39 Özel hastanede yaşlı kadına yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Çaresiz kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkartmışlar
10:38 Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 12:34:48. #1.12#
SON DAKİKA: Tamire bırakılan motoru çalıp parçaladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement