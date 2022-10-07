Tamire bırakılan motoru çalıp parçaladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamir için bırakılan motoru çalarak parçalayan hırsızlar, motorun parçalarını alıp işe yaramaz parçalarını ise ormanlık alana attı.

Olay, Beldibi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede motor tamirciliği yapan Oğuz Uyanık'a bir müşterisi tamir için motor getirdi. Müşterisine motorun mekanik aksamı arızası olduğunu ve yapımın uzun süreceğini söyleyen Uyanık, motoru alarak iş yerinin yanındaki alana bıraktı. Akşam saatlerinde iş yerini kapatarak evine giden Uyanık üst komşusunun ormanlık alanda motosiklet parçalandığını belirtmesi üzerine şüpheye düşerek hemen iş yerine gidip motorları kontrol etti. Kendisine tamir için bırakılan motorun yerinde olmadığını fark eden Uyanık bu sefer ormanlık alana giderek parçalanan motoru kontrol etti. Motorun kendisine tamir için bırakılan motor olduğunu fark eden motor tamircisi Uyanık, motor sahibini arayıp durumdan bilgilendirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde motorun yedek parça sayılabilecek kısımlarının çalındığını işe yaramaz parçalarının ise olay yerinde bırakıldığı tespit etti. Polis ekipleri motoru çalarak parçalan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatırken, tamirci Uyanık ise duruma tepki gösterdi.

"Pandemiden sonra hırsızlık olayı belimizi büktü"

Pandemi döneminde zor günler geçirdiklerini ve hırsızlık olayının da kendisini zorladığını ifade eden motor tamircisi Oğuz Uyanık, "Tamir için getirilen motoru diğer motorlar gibi iş yerimin yanında bulunan park alanına bıraktım. Daha sonra işlerimi bitirince evime gittim. Daha sonra üst kat komşum aradı ve ormanlık alanda motor parçaları bulunduğunu, benim dükkanda eksik olup olmadığını sordu. Ben de hemen dükkana gidip kontrol ettiğimde motorun yerinde olmadığını gördüm. Ormanlık alana baktığımda ise bana tamir için bırakılan motorun parçalanmış işe yarar parçaların alınmış kalanının da etrafa saçılmış olduğunu gördüm. Hemen polisi aradık geldiler araştırmalarını yaptılar motorun sahibi de geldi kendi motorunu teyit etti. Olaydan sonra çevre güvenlik kameralarına baktık. Bir minibüs içinde dört beş kişi iki saate yakın izlemişler alan tespiti yapmışlar. Herkes elden ayaktan çekildikten sonra dükkanlar kapanınca motoru alıp gitmişler. Müşterim haklı olarak motorunu soruyor ben cevap veremiyorum. Yetkililerden rica ediyorum motoru çalanları da çalınan parçaları da bulsunlar bir an önce. Ben geçimimi tamircilik yaparak sağlıyorum. Çocuklarımın rızkını buradan çıkarıyorum. Zaten pandemi ve yangınlar derken belimiz iyice büküldü. Şimdi de bu hırsızlık olayları bizi perişan etti. Müşterinin zararını karşılayacak gücüm de yok" şeklinde konuşarak yetkililerden yardım istedi.

Orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi çalışmalarında Marmaris'te bulunan Kazasız Kul Olmaz Projesi ekibi olayın takipçisi olduklarını ve bir an önce hırsızların yakalanmasını umut ettiklerini belirttiler. - MUĞLA