Tamire bırakılan otomobili soymak isterken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Tamire bırakılan otomobili soymak isterken suçüstü yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da bir tamirhane önünde duran otomobilin camını kırarak içine giren hırsız aracı soymak isterken suçüstü yakalandı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 2008 Sokakta bulunan bir tamirhane önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisine ait 68 ABU 414 plakalı Tofaş marka otomobille tamirhane önüne gelen Ali Rıza A. (23), tamir için tamirhaneye bırakılan park halindeki 68 AR 794 plakalı Tofaş marka otomobilin camını kırarak kapısını açtı. Araçtan içeri girerek bir şeyler çalmaya çalışan hırsızı fark eden bir esnaf durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahsı elinde bulunan tornavida ve kerpetenle araç içi aydınlatmasını sökerken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.