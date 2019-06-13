Son Dakika Haberleri: Tamire getirilen iş makinesi yandı
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Tamire getirilen iş makinesi yandı

1 saat önce

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde sahibinin tamirciye getirdiği iş makinesinde yangın çıktı.

Tamire getirilen iş makinesi yandı, System.String[]


ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde sahibinin tamirciye getirdiği iş makinesinde yangın çıktı. İtfaiyenin uzun uğraşı sonucu söndürülen yangında iş makinesi kül oldu.
Yalvaç'a bağlı Sücüllü köyünde oturan ve kum çakıl ticareti yapan Emin Sevim, dün öğleden sonra iş makinesinin yağ pompasında arıza meydana gelmesi üzerine ilçe merkezindeki tamirhaneye gitmek üzere yola çıktı. Yalvaç Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tamirciye gelen Emin Sevim, arızayı ustaya anlattığı sırada iş makinesi bir anda alev alıp, yanmaya başladı. Durum itfaiyeye haber verildi ancak alevler bir anda büyüdü.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, çevredekiler de endişeyle iş makinesinin yanışını izledi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşı sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında iş makinesi tamamen küle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

- Isparta
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:07 Kaynak: DHA
Yalvaç, Isparta, Güncel
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