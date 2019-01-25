Tamire Getirilen Telefonun Bataryası Alev Alev Böyle Yandı
57 dakika önce
Tamire getirilen telefonun bataryası alev alev böyle yandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahibi tarafından tamir için servise götürülen telefonun bataryası, servis görevlisinin elindeyken alev alarak yanmaya başladı.
Tamire getirilen telefonun bataryası alev alev böyle yandı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde sahibi tarafından tamir için servise götürülen telefonun bataryası, servis görevlisinin elindeyken alev alarak yanmaya başladı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.
Olay, Başiskele ilçesinin Barbaros Mahallesi Pınar
Caddesi'nde bulunan cep telefonu tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir müşterisinin getirdiği arızalı telefon bataryası, iş yeri sahibi Hulisi Ayman'ın eline alarak incelediği sırada alev alarak patladı. İş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen anlarda müşterinin elinden aldığı bataryayı inceleyen Ayman, alev alan bataryayı telaşla tezgahın üzerine bırakarak uzaklaşıyor. İş yeri sahibi Ayman tarafından daha sonra yere atılan batarya, başka bir çalışan tarafından üzerine su dökülerek söndürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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