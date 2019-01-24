Son Dakika Haberleri: Tamire Getirilen Telefonun Bataryasının Patlama Anı Kamerada

Tamire Getirilen Telefonun Bataryasının Patlama Anı Kamerada

42 dakika önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir kişinin arızalanan telefon bataryası, tamir için getirdiği iş yerinde patladı.

Tamire Getirilen Telefonun Bataryasının Patlama Anı Kamerada, System.String[]
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir kişinin arızalanan telefon bataryası, tamir için getirdiği iş yerinde patladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Başiskele'de cep telefonu satışı ve tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Telefonunun bataryası arızalanan müşteri, bataryayı değiştirmek için telefon tamircisine geldi. Tamirci Hulusi Ayman, tezgahın üzerine koyduğu telefonu eline alıp incelediği sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Ayman, alev alan telefonu tezgahın üzerine fırlattı. Bataryanın patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik ise güvenlik kamerasına yansıdı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:50 Kaynak: DHA

Kocaeli, Başiskele, Güncel
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