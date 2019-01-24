Tamire Getirilen Telefonun Bataryasının Patlama Anı Kamerada
42 dakika önce
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir kişinin arızalanan telefon bataryası, tamir için getirdiği iş yerinde patladı.
KOCAELİ'nin Başiskele
ilçesinde, bir kişinin arızalanan telefon bataryası, tamir için getirdiği iş yerinde patladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Başiskele'de cep telefonu satışı ve tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Telefonunun bataryası arızalanan müşteri, bataryayı değiştirmek için telefon tamircisine geldi. Tamirci Hulusi Ayman, tezgahın üzerine koyduğu telefonu eline alıp incelediği sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Ayman, alev alan telefonu tezgahın üzerine fırlattı. Bataryanın patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik ise güvenlik kamerasına yansıdı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:50 Kaynak: DHA
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