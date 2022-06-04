Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı - Son Dakika
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Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı

04.06.2022 09:54

Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı Tekirdağ Çorlu'da elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobilde yangın çıktı.

Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobilde yangın çıktı.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 2. Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için ustaya getirilen İ.K'ya ait otomobil, oto elektrikçiye götürüldüğü sırada motor kısmı alev aldı. Yaşanan panik üzerine araçtan atlayan sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, çağrılan itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürdü.

Yangının elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Aracın motor kısmında hasar meydana geldi.

Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı
Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı
Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı
Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı
Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı
Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı
Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı

YORUMLAR
500
Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor Otomobil alev alev yandı Otomobil alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobil yandı - Son Dakika

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