Son Dakika Haberleri: Tamire götürdüğü ATV'nin altında kalarak hayatını kaybetti
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Tamire götürdüğü ATV'nin altında kalarak hayatını kaybetti

29 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arızalanan ATV aracının arabaya halatla bağlanarak götürüldüğü sırada devrilmesi sonucu altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Tamire götürdüğü ATV'nin altında kalarak hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arızalanan ATV aracının arabaya halatla bağlanarak götürüldüğü sırada devrilmesi sonucu altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Malkara - Deveci yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan ATV aracı tamire götürülmek üzere, Ayberk Karakaya yönetimindeki otomobilin arkasında halatla bağlı vaziyette Malkara istikametine yola çıkarıldı.


Kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan Ercan Karakaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Karakaya, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
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