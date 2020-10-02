DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Tamire götürdüğü kamyonetin altında can verdi

KÜTAHYA'da, tamirhanedeki balans ayarı yapılan kanal üzerinde olan kamyonetin altına girerek kontrol eden Yakup Kaya (34), bu sırada iş yeri çalışanı S.K.'nın (17) aracı vitesteyken çalıştırarak hareket ettirmesi sonucu arada sıkışarak hayatını kaybetti.

Kütahya'da yük ve eşya taşımacılığı yapan Yakup Kaya, 43 AAD 834 plakalı kamyonetinin balans ayarını yaptırmak için Fuatpaşa Mahallesi'ndeki bir tamirhaneye gitti. Aracını balans ayarı yapılan kanal üzerine bırakan Kaya, bir süre sonra gelerek kanala girip kontrol etmek istedi. Bu sırada iş yeri çalışanlarından S.K.'nın viteste olan aracı çalıştırarak hareket ettirmesi sonucu Yakup Kaya arada sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kaya'nın cansız bedeni Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İş yeri çalışanı S.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.