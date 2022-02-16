Üye Girişi
Tamire götürülen araç yol ortasında yandı - Son Dakika

Tamire götürülen araç yol ortasında yandı

16.02.2022 17:20
Tamire götürülen araç yol ortasında yandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde sahibinin tamire götürdüğü araç yol ortasında alev alarak yandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde sahibinin tamire götürdüğü araç yol ortasında alev alarak yandı.

Olay, saat 15.20 sıralarında Aksu ilçesi İsmail Ogan Caddesi'nde gerçekleşti. Mehmet İbilli'nin sanayiye tamire götürdüğü 07 AAR 877 plakalı otomobilin ön kısımdan birden alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Aracın motor kısmında maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Tamire götürülen araç yol ortasında yandı
Tamire götürülen araç yol ortasında yandı
Tamire götürülen araç yol ortasında yandı
Tamire götürülen araç yol ortasında yandı

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamire götürülen araç yol ortasında yandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:28:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tamire götürülen araç yol ortasında yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement