Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca baz istasyonuna çıktı - Son Dakika
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Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca baz istasyonuna çıktı

27.02.2022 15:19

Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca baz istasyonuna çıktı Antalya'da iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için verdiği aracını geri alamayan adam, sinirlenerek baz istasyonuna çıktı.

Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca baz istasyonuna çıktı

ANTALYA - Antalya'da iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için verdiği aracını geri alamayan adam, sinirlenerek baz istasyonuna çıktı. Polisler onlarca metre yükseklikteki adamı bir buçuk saatlik çabanın sonunda aşağı inmeye ikna etti.

Olay, Kepez ilçesi Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah Ç. isimli vatandaş iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için otomobilini verdi.Bir süre sonra aracını verdiği yakınına ulaşamayınca sinirlenerek baz istasyonuna çıktı. Abdullah Ç'nin baz istasyonuna çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen ekiplerin. Polis ekipleri seslerini duyuramadıkları adama olay yerine gelen ambulansın megafonuyla seslendi. Ardından polisin megafonla verdiği numarayı arayan Abdullah Ç. Aracının getirilmesini istedi. Polislerin 1 buçuk saat süren ikna çabalarının ardından baz istasyonundan inen Abdullah Ç. Polis merkezine götürüldü.

Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca baz istasyonuna çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca baz istasyonuna çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca baz istasyonuna çıktı

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Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca baz istasyonuna çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca baz istasyonuna çıktı - Son Dakika
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