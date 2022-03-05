Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı - Son Dakika
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Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı

05.03.2022 20:05
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı

Antalya'da iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için verdiği aracını geri alamayan adam, sinirlenerek 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı.

Antalya'da iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için verdiği aracını geri alamayan adam, sinirlenerek 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı. Adamın baz istasyonunun tepesindeki rahat tavırları yürekleri ağza getirirken, o anları vatandaşlar film izler gibi izleyip kayıt altına alma yarışışına girdi. Polis ekipleri ise, "Senin yanında devlet var. Seni mağdur eder mi? Senin tüm imkanların karşılanacak" sözü verdi.

Olay, Kepez ilçesi Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Abdullah Ç., iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için otomobilini verdi. Bir süre sonra aracını verdiği yakınına ulaşamadı. Şahıs sinirlenerek geçtiğimiz günlerde çıktığı 30 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna yeniden çıktı.

Film izler gibi izleyip kayıt alma yarışına girdiler

Vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen polis ekipleri, şahsı indirmek için telefon ile iletişim kurdu. Şahsın baz istasyonunun tepesindeki rahat tavırları yürekleri ağza getirirken, o anları vatandaşlar film izler gibi izleyip kayıt altına alma yarışına girdi.

"Senin yanında devlet var"

Şahıs ise 1 saat süren çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Polis ekipleri ise, "Senin yanında devlet var. Seni mağdur eder mi? Senin tüm imkanların karşılanacak. Sen bize evini ve dükkanını göster" diyerek sorunun çözülmesi için söz verdi. Abdullah Ç. polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı

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Antalya, Polis, Kepez, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı - Son Dakika
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