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TAMİRHANEDE VOLEYBOL MAÇI - Son Dakika

TAMİRHANEDE VOLEYBOL MAÇI

19.02.2022 15:18

TÜRKİYE Kadınlar 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Antalyaspor oyuncuları, ziyaret ettikleri otomotiv firmasının atölyesinde voleybol oynadı.

TÜRKİYE Kadınlar 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Antalyaspor oyuncuları, ziyaret ettikleri otomotiv firmasının atölyesinde voleybol oynadı. Otomobiller arasına kurulan filede smaç vuran voleybolcuları, araç bakımlarını yapan teknik personel ilgiyle izledi.

'Filenin Akrepleri' adıyla tanınan Antalyaspor oyuncuları ve teknik ekip, kendilerine sponsor olan Havalimanı Yolu üzerindeki otomotiv servisini ziyaret etti. Serviste, voleybolcular işyeri sahiplerinin ilginç sürpriziyle karşılaştı. İşyeri yönetiminin bakım yapılan otomobiller arasına kurduğu fileyi gören kadın sporcular, önce şaşkınlık yaşadı, sonra da kendilerine atılan topla voleybol maçı yaptı. Servisteki teknik personelin meraklı bakışları arasında hem antrenman yapan hem de eğlenceli zaman geçiren voleybolcular, yaklaşık bir saat tesiste kaldı. 'Filenin Akrepleri' ziyaret sonunda işyeri sahiplerine forma hediye etti.

Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Erhan Onur Öntaş, "Sponsorlarımıza teşekkür etmek istedik. Servise ziyaretimizde kızlarımız sürprizle karşılaştı. Atölyeye kurulan file, sporcularımız için anlamlı jest oldu. Bu hoş sürprizin yaşanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

TAMİRHANEDE VOLEYBOL MAÇI
TAMİRHANEDE VOLEYBOL MAÇI
TAMİRHANEDE VOLEYBOL MAÇI

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Antalyaspor, voleybol, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAMİRHANEDE VOLEYBOL MAÇI - Son Dakika


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