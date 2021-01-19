Tamirhaneye giren başıboş pitbull paniği kamerada - Son Dakika

Tamirhaneye giren başıboş pitbull paniği kamerada

19.01.2021 11:30

Tamirhaneye giren başıboş pitbull paniği kamerada İşçiler bir anda karşılarında görünce sağa sola kaçtı Yaşanan korku dolu anlar kamerada Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir oto tamir dükkanına aniden giren pitbull, dükkan çalışanlarını korkuttu.

Tamirhaneye giren başıboş pitbull paniği kamerada

İşçiler bir anda karşılarında görünce sağa sola kaçtı

Yaşanan korku dolu anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir oto tamir dükkanına aniden giren pitbull, dükkan çalışanlarını korkuttu. Karşılarında bir anda Pitbullu cinsi köpeği gören işçiler sağa sola kaçtı. İşçilerin korku dolu anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanede meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpek, bir anda oto tamirhanesine girdi. Pitbullu gören tamirhane çalışanları, korkarak sağa sola kaçıştı. Daha sonra işçiler, dükkandan ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalıştı. Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı. İşçiler, tamirhane çevresinden ayrılmayan pitbullu son çare olarak çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.

"Sabahtan beri buradan ayrılmıyor"

Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, "Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi" ifadelerini kullandı.

Tamirhaneye giren başıboş pitbull paniği kamerada
Tamirhaneye giren başıboş pitbull paniği kamerada
Tamirhaneye giren başıboş pitbull paniği kamerada
Tamirhaneye giren başıboş pitbull paniği kamerada

Bolluca, Pitbull, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tamirhaneye giren başıboş pitbull paniği kamerada - Son Dakika


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