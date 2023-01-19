Tamiri edilen ATV kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı - Son Dakika
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Tamiri edilen ATV kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı

19.01.2023 11:08

Tamiri edilen ATV kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı Çay ocağına giren araç çatıyı düşürdü, altına kalan bir kişi yaralandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tamiri yapılan ve test edilmek için hazır hale getirilen ATV tarzı araç, kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı.

Tamiri edilen ATV kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı

Çay ocağına giren araç çatıyı düşürdü, altına kalan bir kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tamiri yapılan ve test edilmek için hazır hale getirilen ATV tarzı araç, kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı. Kazada çay ocağının çatısı çökerken altında kalan bir kişi yaralandı.

Akyazı sanayisinde meydana gelen kazada, tamiri yapılan ATV tarzı araç, test için çalışır vaziyette bırakıldı. Bir süre sonra araç kendiliğinden hareket ederek yan tarafta bulunan çay ocağına girerek çatısını yıktı. Meydana gelen kazada, çöken çatının altında kalan bir kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tragger, Sakarya, Akyazı, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tamiri edilen ATV kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tamiri edilen ATV kendi kendine hareket ederek çay ocağına daldı - Son Dakika
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