Tammy Abraham: 'Mevsime Giriyoruz, Her Şey Çok Olumlu Görünüyor'
53 dakika önce
Tammy Abraham, Chelsea'de Japonya'daki final maçını kazanırken FC Barcelona'ya karşı olan hedefine tepki gösterdi. Abraham ve Ross Barkley'nin golleri Lamaprd's Blues galibiyetini mühürledi ve Abraham maçın ardından oyuncunun yeni oyuncu stiline nasıl adapte olduğunu tartıştığı sırada pozitiflikle doluydu.
Tammy Abraham, Chelsea
'de Japonya
'daki final maçını kazanırken FC Barcelona
'ya karşı olan hedefine tepki gösterdi. Abraham ve Ross Barkley'nin golleri Lamaprd's Blues
galibiyetini mühürledi ve Abraham maçın ardından oyuncunun yeni oyuncu stiline nasıl adapte olduğunu tartıştığı sırada pozitiflikle doluydu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:05
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