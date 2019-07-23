Son Dakika Haberleri: Tammy Abraham: 'Mevsime Giriyoruz, Her Şey Çok Olumlu Görünüyor'
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Tammy Abraham: 'Mevsime Giriyoruz, Her Şey Çok Olumlu Görünüyor'

53 dakika önce

Tammy Abraham, Chelsea'de Japonya'daki final maçını kazanırken FC Barcelona'ya karşı olan hedefine tepki gösterdi. Abraham ve Ross Barkley'nin golleri Lamaprd's Blues galibiyetini mühürledi ve Abraham maçın ardından oyuncunun yeni oyuncu stiline nasıl adapte olduğunu tartıştığı sırada pozitiflikle doluydu.

Tammy Abraham, Chelsea'de Japonya'daki final maçını kazanırken FC Barcelona'ya karşı olan hedefine tepki gösterdi. Abraham ve Ross Barkley'nin golleri Lamaprd's Blues galibiyetini mühürledi ve Abraham maçın ardından oyuncunun yeni oyuncu stiline nasıl adapte olduğunu tartıştığı sırada pozitiflikle doluydu.
Tammy Abraham: 'Mevsime Giriyoruz, Her Şey Çok Olumlu Görünüyor'
Barcelona, Chelsea, Japonya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:05 
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