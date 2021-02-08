Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon - Son Dakika

Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon

08.02.2021 06:53
Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon, System.String[]

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı.

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı.

Bu yıl 55'incisi düzenlenen mücadelede Tampa Bay Buccaneers, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs'i 31-9'luk skorla mağlup etti.

ABD'nin Florida eyaletinin Tampa kentindeki Raymond James Stadı'nda oynanan final maçında bu yıl normal sezonun en iyi hücum takımı olan Chiefs sayı üretmekte zorlandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 7-3'lük skorla önde tamamlayan Buccaneers, ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele alarak ilk yarıyı 21-6 galip bitirdi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Kansas City skoru 21-9'a getirse de Buccaneers, maçta önce 28-9 üstünlük sağladı ve müsabakayı 31-9 önde tamamlayarak 2003'teki şampiyonluk başarısının ardından Super Bowl'da yeniden zafere ulaşmayı başardı.

Bu yıl kariyerinin 10'uncu Super Bowl'unda mücadele eden Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusu Brady, 7'nci Super Bowl zaferini elde etti ve bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Daha önce New England Patriots takımıyla 20 yıl içinde Super Bowl'da 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan 43 yaşındaki Brady, ayrıca kariyerinin 5'inci Super Bowl "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülerek bu alanda da rekor kırdı.

Ödülle ilgili konuşan Brady, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Takımımızın güveni tamdı. Bunun olacağını biliyordum." dedi.

Super Bowl'u kazanan en yaşlı antrenör olan Buccaneers'ın 68 yaşındaki başantrenörü Bruce Arians da "Takımımla gurur duyuyorum. Kardeşler takımı olarak bir araya geldiler ve bunu başardılar." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kansas City, Super Bowl, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü
Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı         
00:27
İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak         
23:13
Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu         
21:35
Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak         
20:58
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş         
16:57
Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı         
14:19
Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor         
13:51
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı         
13:09
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu         
12:20
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı         
10:47
Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 07:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei