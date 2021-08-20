Tampere'de Türk fırtınası

Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde 5 altın, bir bronz madalya kazanan Türkiye en başarılı ülke oldu.

Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Finlandiya'nın Tampere şehrinde başladı. Son iki şampiyonada genel klasmanda birinci olan Milli Takım, Tampere Ice Arena'da düzenlenen organizasyonun ilk gününe damga vurdu. 45 ülkeden 1008 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk günü 5 altın, bir bronz madalya kazanan Türkiye en başarılı ülke oldu.

Ümit erkekler katada Tampere'ye son şampiyon olarak gelen Furkan Kaynar unvanını korudu. İsveçli rakibi ile aynı puanı (24.78) alan Kaynar, teknik puanları daha yüksek olduğu için altın madalyaya uzandı.

Genç kızlar katada Damla Türemen finalde aldığı 24.64 puanla İtalyan rakibi Sonia Inzoli'yi geçerek Avrupa şampiyonu oldu. 21 Yaşaltı katadaki temsilcilerimiz Keyda Nur Çolak ve Enes Özdemir de finalde İtalyan rakiplerini mağlup ederek zirveye çıktı. Finalde Alessio Ghinami'yi 26.92'ye 25.18 gibi farklı bir skorla yenen Enes Özdemir. Tampere'de üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ümitler ve gençler kariyeri başarılarla dolu Keyda Nur Çolak da finalde İtalyan rakibi Carolina Amato'ya üstünlük sağlayarak 21 Yaşaltı kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşadı.

İlk gün ümitler kumitede altın madalya kazanan tek isim erkekler 70 kiloda Süleyman Aydemir oldu. İlk turda Polonyalı Krystian Krajnik'i bitime 29 saniye kala 9-0 teknik üstünlükle yenen Aydemir, ikinci turda Letonyalı Druva Martins'i 5-0 hakem kararıyla geçti. Çeyrek finaldeki rakibi Avusturyalı Armin Selimovic maça çıkmayınca otomatikman son dörde kalan Aydemir, yarı final maçında Vladislav Vakarelov'u 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Hollandalı Ricardo Franken'i de çok üstün olduğu maçta 6-1 yenen Aydemir, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Buse Kılıç, hakem kurbanı

Türkiye'yi ümit kızlar kumite 54 kiloda temsil eden Buse Kılıç hakem kurbanı oldu. İlk turda Alman Alexandra Wolf'u 1-0, ikinci turda ise Bosna Hersekli Andjela Stojic'i 3-1 yenen Kılıç, çok üstün olduğu çeyrek final maçında Hollandalı rakibi Sannah Mamadeus'a hakem kararıyla 3-2 mağlup oldu. Rakibinin finale çıkmasından sonra repesaj maçlarına çıkan Buse Kılıç, öne Avusturyalı Anna Menzel'i 2-0, ardından İspanyol Marta Lopez Ontiveros'u bitime 6 saniye aldığı puanla 3-2 yenerek bronz madalya aldı.

Ümit kızlar +54 kiloda Armina Erkan ve ümit erkekler 52 kiloda Doğu Taş ise bronz madalya maçlarını kaybederek şampiyonayı Avrupa beşincisi olarak tamamladı.

48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ikinci gün genç erkekler ve genç kızlar kumite müsabakalarının yanı sıra takım kata mücadeleleri yapılacak. - İSTANBUL