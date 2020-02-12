TAMPF–Nielsen Perakende Endeksi: 2019 yılında gıda başı çekti

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan 'TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi'ne göre, 2019 yılında enflasyondan arındırılmış toplam perakende cirosu, gıda sektörünün öncülüğünde yüzde 5.0 yükseldi.

Türkiye'de organize perakendenin çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan 'TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi' 2019 yılı verileri açıklandı.

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "2019 yılının geneline baktığımızda, özellikle üçüncü çeyrekle başlayan toparlanmanın yıllık yüzde 5.0 reel büyümenin yakalanmasında etkili olduğunu görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Rakamları metrekare, çalışan sayısı gibi kriterlerle değerlendirdiğimizde, perakende sektöründe büyümede gıdanın yine başı çektiğini görüyoruz.

"Gıda yüzde 6.0 büyürken, gıda dışı büyüme yüzde 4.0 oldu. Bu büyümede yapılan yatırımlarla yüzde 7.0 metrekare artışı sağlanmasının da önemli etkisi var.

"Bir önceki yıla göre çalışan sayısında gıdada yüzde 6.0'lık artış yaşanırken, gıda dışında çalışan sayısı sabit kaldı. Toplam perakendedeki çalışan sayısı değişimi ise yüzde 5.0 olarak gerçekleşti.

"İşsizliğin çok önemli gündem olduğu 2019 yılında, modern perakendede istihdam artışının devam etmesinin son derece olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

"Özellikle bu sene dış pazardan farklı olarak Türkiye'de Kasım ayı özelinde 11.11 ve Black Friday gibi indirim günlerinin etkisi tüm Kasım ayına yayılarak, hem online hem de klasik mağazacılıkta bir ivme yakalanmasına neden oldu.

"Bu yüzden Kasım ayı nispeten belirleyici bir ay oldu ve yılı da aşağı yukarı Kasım yüzdeleri ile kapadık.

"Hanehalkı verileri ile birlikte bakıldığında ağırlıklı olarak gıda ekseninde tutunan bir talep söz konusu idi.Yılın genelinde tüketim derinliğinin azaldığını gördük."