TAMPF-Perakende sektörü cirosu ilk 6 ayda yüzde 20 büyüdü

Türkiye genelinde perakende sektörünün toplam cirosu, yılın ilk altı ayında yıllık bazda "enflasyon dahil yüzde 20" arttı.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan "TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi" ilk yarı verileri açıklandı.

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "2020 yılının ilk 6 aylık sonuçlarına baktığımızda yüzde 20 büyüme görüyoruz" dedi ve ekledi: "Bu enflasyondan arındırılmamış büyüme rakamı gıda perakendesinden geliyor. İlk 6 ayda özellikle pandemi etkisi ile diğer kategorilerde önemli küçülmeler yaşanırken, gıda perakendesi perakende içindeki tüm kategorilerden ayrışarak yüzde 33'lük büyüme yakaladı. Buna karşın, gıda dışı perakende yüzde 34 küçüldü. Desteklerin ve düzenlemelerin de etkisi ile istihdamda, gıdada yüzde 9.0, gıda dışında yüzde 6'lık bir artış gözlemlenirken, perakende genelinde büyümeler metrekare bazında da göze çarpıyor."Pandemi döneminde hayati önemde sayılacak gıda perakendesinin gerek mal tedarikinde, gerekse hizmette hiçbir aksama yaşanmadan faaliyetini hızlandırarak sürdürmesinin önemini vurgulayan Özpamukçu, perakende sektörünün yaşanan zorlu koşullara rağmen istihdama pozitif katkı vermeyi sürdürdüğüne ve sektörde yatırımların halen devam ettiğine dikkat çekti.

Özpamukçu, "Bu veriler, bu zorlu koşullarda da organize perakende sektörünün ekonominin lokomotifi olmaya devam ettiğini gösteriyor" diye ekledi. (Grafik)