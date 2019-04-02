TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alp Önder Özpamukçu Seçildi

"PERAKENDE SEKTÖRÜ BİRLİK MESAJI VERDİ"

Perakende sektörünün en güçlü aktörlerini bir araya getiren Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, 1 Nisan 2019 tarihinde dördüncü seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Orjin Maslak Plaza'da gerçekleşen genel kurulda, yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'na KOÇTAŞ CEO'su Alp Önder Özpamukçu seçildi.

Özpamukçu; "Federasyon, perakende sektörünün farklı alanlarda faaliyet gösteren aktörlerini bir arada tutuyor. Bu çatı altındaki herkes sektörü için çalışırken ülke ekonomisi için de çalışmış oluyor. TAMPF, yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetleriyle organize perakendenin vizyonunu çiziyor. Bizler bu yapı içerisinde alışveriş merkezleri ve perakendeciler olarak, toplamda 350 milyar liralık bir ticarete sahip olan ve 900 bin kişinin üstünde istihdam sağlayan organize perakendenin en büyük temsilcisi olarak bir arada, uzlaşma içinde çalıştık. TAMPF kurulduğu 2013 yılından bu zamana dek, çatısı altındaki her bir aktörün birikimi, gücü ve göstermiş olduğu birlik ve beraberlik örneği ile organize perakendenin üst çatı kuruluşu ve sektörün en güçlü temsilcisidir.

Memleketimiz ve sektörümüz için aynı özveriyle, birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Özpamukçu sözlerine, federasyonda görev almış tüm eski başkanlara, Sn. Vahap Küçük, Sn. Zafer Kurşun ve Sn. Kubilay Özerkan'a teşekkür ederek başladı. Bir önceki dönem federasyon için belirlenen öncelikli çalışma konuları olan istihdam, ekonomik katma değer, kayıt dışı ve memleket ekonomisini büyütecek çarpan etkisi üzerine duracaklarını vurgulayan Özpamukçu, gelecek dönemde sektör adına hazırlanan tüm mevzuat çalışmalarına da katkı sağlanmaya devam edileceğini belirtti. Özpamukçu; "Sektörde birlik ve beraberliği sürdüreceğimiz, uzlaşma içinde bir dönem olmasını temenni ediyorum. Geçmiş Federasyon başkanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini bitirdi. Kuruculardan Mehmet Nane'nin Divan Başkanı olarak yönettiği toplantı dilek ve temennilerin sunulması ile son buldu.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF)çatısı altında perakende sektörünün faklı alanlarda güçlü temsilcileri olan; Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD),Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), Tescilli Markalar Derneği (TMD) ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) bulunmaktadır. Perakende içinde köklü geçmişleri ve farklı faaliyet alanları olan bu dernekler, kendi faaliyetlerinin yanı sıra sektörü ilgilendiren ortak konularda güç birliği oluşturmak amacıyla bu federasyonda buluşmuştur. Federasyon, organize perakendenin çatı kuruluşu niteliğindedir.