'Tampon bölge'de mültecilerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Genel 'Tampon bölge'de mültecilerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

'Tampon bölge'de mültecilerin bekleyişi sürüyor

6 saat önce

'Tampon bölge'de mültecilerin bekleyişi sürüyor Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti.

'Tampon bölge'de mültecilerin bekleyişi sürüyor

EDİRNE - Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin mültecinin 'tampon' bölgede bekleyişleri devam ediyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne'ye akın eden binlere mültecinin bekleyişi sürüyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan'ı kendilerini alması umuduyla bekleyen 5 bini aşkın mültecinin bekleyişi sürüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen mültecilerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman mültecilere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor.

'Tampon bölge'de mültecilerin bekleyişi sürüyor

Türkiye, Edirne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:21 Kaynak: İHA
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