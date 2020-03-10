'Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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'Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor
6 saat önce
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin mültecinin 'tampon' bölgede bekleyişleri havadan fotoğraflandı.
(Koray Ustabaşı/İHA)
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