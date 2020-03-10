'Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

'Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor

6 saat önce

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti.

'Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor, System.String[]

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin mültecinin 'tampon' bölgede bekleyişleri havadan fotoğraflandı.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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