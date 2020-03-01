Tampon bölgede sıcak dakikalar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tampon bölgede sıcak dakikalar - Son Dakika

Tampon bölgede sıcak dakikalar

6 saat önce

Avrupa'ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı'na giden mültecilere, Yunan askerleri sınırın sıfır noktasında jiletli tellerde mültecilere biber gazı ve ses bombası yağdırıyorlar.

Tampon bölgede sıcak dakikalar, System.String[]

Avrupa'ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı'na giden mültecilere, Yunan askerleri sınırın sıfır noktasında jiletli tellerde mültecilere biber gazı ve ses bombası yağdırıyorlar.


Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombası ile sert müdahale etti. Mülteci grubun içerisinde onlarca bebek, çocuk ve kadının olmasına rağmen Yunan güvenlik güçlerinin Kastanies Sınır Kapısı'nda sert müdahalesi devam ediyor.


Mülteciler arasında bulunan çocuk ve kadınlar nispeten güvenli bir alanda beklerken, gençler ve erkekler sınırda bekleyişlerini sürdürüyor. - EDİRNE

Avrupa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu
Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güvenlik görevlilerinin ölüme terk ettiği göçmenlere yardım eli uzattı "Göçmenlerin yarısını Avrupa'ya ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:50:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tampon bölgede sıcak dakikalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]