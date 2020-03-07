Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç giderek artıyor.

Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor, System.String[]

Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç giderek artıyor. Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, Yunan askerleri mültecilerin üzerine adeta yağmur gibi biber gazı gönderiyor.


Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 'umut' yolculuğuna çıkan mültecilerin akını Edirne'ye devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişlerini sürdüren 5 bin civarında mülteciye, Yunan askerleri orantısız güç uygulamaya devam ediyor. Tampon bölgede bulunan jiletli sınır hattında Yunan askerleri Türk tarafına yağmur gibi biber gazı göndermeye devam ediyor. Öte yandan, bazı mültecilerin söz konusu gaz bombalarından ciddi derecede yaralar aldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:05 Kaynak: İHA
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