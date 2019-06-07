Son Dakika Haberleri: Tamzara'da organik pazar sezonu açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tamzara'da organik pazar sezonu açıldı

4 dakika önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesin Tamzara Mahallesinde geçen yıl kurulan ve mevsimlik olarak hizmet veren yüzde yüz Ekolojik Pazarı, sezonu açtı.

Tamzara'da organik pazar sezonu açıldı, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesin Tamzara Mahallesinde geçen yıl kurulan ve mevsimlik olarak hizmet veren yüzde yüz Ekolojik Pazarı, sezonu açtı. Pazar, birinci yılında da tüketicilere temiz, güvenilir ve sertifikalı organik ürünler sunmayı sürdürüyor.

Ekolojik tarımı yaygınlaştırmak, üreticiyi örgütlemek, teşvik etmek, pazarlama sorununu çözmek ve paralelinde tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlayan Ekolojik Pazar Projesi kapsamında mahalledeki üreticiler organik üretim yapıyor.

İl genelinde ve komşu illerden ziyaretçisi olan pazar sezonun ilk gününde de yoğunluk yaşadı. Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, bu yıl geçen yıldan daha çok ilgi görecek olan pazarın kadınların ürünlerini pazarlayarak ailelerine hem ekonomik katkı hem de mahallenin tanıtımına katkıda bulunmakta olduğunu söyledi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin Kayası efsanesini dinleyenler, iki dev kayayı görmek için Giresun'a geliyor Yapay şelaleyi görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:29:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tamzara'da organik pazar sezonu açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]