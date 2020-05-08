Tan Sağtürk'e korkunç tehdit! Hemen savcılığa başvurdu

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; ünlü balet Tan Sağtürk, sosyal medyadan aldığı mesajla hayatının şokunu yaşadı.

İsa P. isimli kullanıcı, Sağtürk'e 'Çocuklarını öldüreceğim' şeklinde bir tehditte bulundu.

Hemen savcılığa başvuran balet, mesajın ne amaçla ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğini, çocuklarının can güvenliği tehdit edildiği için korku ve paniğe kapıldığını belirtti.

'Mesajı atan şahıs aileme zarar verebilir'

Tanınmış biri olduğu için çocuklarının okul adreslerinin bilinmesinden endişe eden Sağtürk, "Beni neden çocuklarımla tehdit ediyorlar anlamadım. Mesajı atan şahıs aileme zarar verebilir" dedi.

Ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin sağlanması için koruma talep eden Sağtürk'ün ihbarı sonrası, kullanıcı tespit edilip hakkında uzaklaştırma kararı verilecek.

Tan Sağtürk, Rus asıllı Alona Ataberk ile 2009 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Ada ve Teo adında iki çocuğu var.