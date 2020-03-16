Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından eczanelerde uzun kuyruklar oluşurken "E-ilaç sağlık" uygulamasını geliştiren girişimci Tan Sipahi, "Korona fırsatçılarına aman verilmemeli" dedi.



Hastalara büyük kolaylık sağlayan "E- ilaç sağlık" uygulamasını geliştiren, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için 81 vilayete yardım vakfı kurmak için çalışmalar yapan yazılımcı ve girişimci Tan Sipahi, yüksek fiyatlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Sipahi, "Vatandaşın bu fırsatçılık karşısında taviz vermemeleri gerekiyor. Vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın fiyatlarda yaşanan artışlar için, 'VİMER-189' ihbar hattında görevlendirilen uzman ekibe şikayette bulunmalı" diye konuştu. - OSMANİYE