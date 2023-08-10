Tan Taşçı ve menajeri tırla çarpışan cipte yaralandı - Son Dakika
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Tan Taşçı ve menajeri tırla çarpışan cipte yaralandı

10.08.2023 09:24

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre yaralandı. Kaza sonucunda hayati tehlikeleri olmayan üç kişi Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor.

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Ecmel Kayahan, Burdur'un Bucak ilçesinde kaza geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak- Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri kaza geçirdi
Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri kaza geçirdi
Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri kaza geçirdi
Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri kaza geçirdi
Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri kaza geçirdi
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Tan Taşçı ve menajeri tırla çarpışan cipte yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tan Taşçı ve menajeri tırla çarpışan cipte yaralandı - Son Dakika
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